Trump megérkezett Kínába - különleges gesztussal várta őt a kínai elnök
Megérkezett Sencsenbe Donald Trump, az amerikai elnököt a vendéglátó Hszi Csin-ping fogadta a repülőtéren. A teljesen valószínűtlen kínai nagyváros jelenleg a mesterséges intelligencia fejlesztésének a fellegvára, feltehetően a nemrégiben történt technológiai botrány is szóba kerül majd a tárgyalásokon.
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