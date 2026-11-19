A nagyhatalmi egyeztetések során kiemelt helyen szerepel a közel-keleti válság, különösen az Irán elleni katonai konfliktus és a gázai helyzet kezelése. Kína számára ez rendkívül kényes terület, mivel Peking az iráni kőolaj legnagyobb felvásárlója, így közvetlen gazdasági érdeke fűződik a térség stabilizálásához.

Emellett a csúcstalálkozó hátterében ott húzódik a 2027 januárjában lejáró amerikai–kínai kereskedelmi fegyverszünet sorsa, a vámháborúk kérdése, valamint a mesterséges intelligencia és a csúcstechnológiai chipek exportkorlátozásai körüli éles vita is.

Az orosz, az amerikai és a kínai elnök hármasban ül tárgyalóasztalhoz Sencsenben (Fotó: POOL FOR YOMIURI / Yomiuri)

Miért most és miért Sencsenben?

A találkozó helyszíne és időzítése mindhárom vezető számára komoly szimbolikus és belpolitikai üzenettel bír. Hszi Csin-ping házigazdaként az „egyenlők között az első” szerepében jelenik meg, aki képes egy asztalhoz ültetni Washingtont és Moszkvát. A helyszínül választott Sencsen – amely néhány évtized alatt egykori halászfaluból Kína vezető robotikai és mesterségesintelligencia-központjává nőtte ki magát – tudatosan a kínai gazdasági és technológiai fölényt hivatott demonstrálni a világnak.

Donald Trump számára a csúcstalálkozó remek alkalom arra, hogy a félidős választások utáni belpolitikai kihívások közepette látványos külpolitikai kezdeményezőkészséget és erőt mutasson fel, miközben elindít egy új nukleáris leszerelési folyamatot.

Vlagyimir Putyin szemszögéből pedig már maga a részvétel is jelentős diplomáciai áttörés, hiszen a nyugati elszigetelési kísérletek ellenére egyenrangú félként tárgyalhat a világ két vezető gazdasági nagyhatalmával.

A mostani sencseni egyeztetésektől nem azonnali, aláírt békeszerződéseket vagy kész megállapodásokat érdemes várni. A találkozó valódi jelentősége sokkal inkább abban áll, hogy a három legnagyobb nukleáris hatalom vezetője először ült le közvetlenül egyeztetni az új világrend szabályairól, kijelölve azokat a diplomáciai kereteket, amelyek a 2027-es évet meghatározzák majd.