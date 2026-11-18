Ursula von der Leyen megígérte a hitelt Ukrajnának: Magyar Péter álláspontjáról semmit se tudni
Ursula von der Leyen már meg is ígérte azt a 45 milliárd eurós hitelt, amely miatt megfenyegette az EU-tagállamokat a német kancellár. A hatalmas összeget azonban nem lesz könnyű előteremteni a piacról, és feltehetően nem is lesz olcsó az uniós tagállamoknak.
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