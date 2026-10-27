Újabb magas francia állami kitüntetést kapott az MMA korábbi elnöke



A francia romantikus opera magyar nagykövete



A francia zenei örökség bemutatása nem korlátozódik a barokk korszakra. Vashegyi György a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójaként a 19. századi francia romantikus operairodalom megszólaltatására is kiemelt figyelmet fordít. A zenekar a Palazzetto Bru Zane közreműködésével öt teljes francia romantikus opera lemezfelvételét készítette el: Jules Massenet Werther, Édouard Lalo Le Roi d’Ys, Ambroise Thomas Psyché, Victorin de Joncières La Belle au bois dormant, valamint Léo Delibes Jean de Nivelle című művét.

A projektek jelentőségét az adja, hogy a francia romantikus opera kevésbé ismert darabjai a nemzetközi operajátszásban is ritkán jutnak szóhoz.

Vashegyi pályájának meghatározó állomása volt, amikor 2022-ben felkérték a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatójának. A kinevezéshez a francia romantikus repertoárban végzett munkája is hozzájárult: Félicien David Herculanum című operájának 2021-es magyarországi bemutatója fontos találkozási pontot jelentett a karmester és az együttes történetében. A főzeneigazgatói feladatot 2022 novemberétől látja el.



Két cikluson át az MMA élén



A budapesti születésű, 1970-ben született Vashegyi György 1993-ban szerzett karmesteri diplomát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Már fiatalon a régizene felé fordult, miközben a klasszikus és romantikus repertoárban is jelentős tapasztalatot szerzett. A Magyar Állami Operaházban 2001 óta vezényel, és több száz előadást dirigált; a Mozart-operák mellett más szerzők, köztük Verdi művei is szerepeltek repertoárján. 1992 óta tanít a Zeneakadémián, ahol a régizene oktatásának fejlesztésében is szerepet vállalt.



A karmester pályája nemcsak előadóművészi, hanem intézményépítői teljesítményként is jelentős. A Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar létrehozása után a Haydneum – Magyar Régizenei Központ megalakulásában is meghatározó szerepet játszott. A 2021-ben létrejött intézmény a magyarországi régizenei kutatás és előadói gyakorlat megerősítését tűzte ki célul.

Vashegyi György 2013-ban lett a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) tagja, 2017-ben pedig az intézmény elnökévé választották. A tisztséget két cikluson keresztül, 2023 novemberéig töltötte be.

Elnöksége idején a művészeti köztestület vezetése mellett is folytatta karmesteri tevékenységét, elsősorban saját együtteseivel. 2020 és 2023 között a Nemzeti Kulturális Tanács elnökeként ugyancsak részt vett a kulturális területet érintő egyeztetésekben.

Munkásságát Magyarországon is számos elismeréssel jutalmazták: 2024-ben Kossuth-díjat kapott, korábban Liszt Ferenc-díjjal is kitüntették. A francia állam mostani elismerése ugyanakkor különösen annak a több évtizedes, következetes művészi programnak szól, amely a kevéssé ismert francia operák újrafelfedezését és nemzetközi bemutatását tette Vashegyi György pályájának egyik legfontosabb vállalásává.