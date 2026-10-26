Borbély Balázs előhúzta a Fradi szinte elfeledett játékosát, akit Nagy Ádámmal állított szembe
A Ferencváros 5-0-ra kiütötte az MTK-t, és megszerezte első hazai győzelmét az NB I-es idényben. Az örökrangadó egyik legnagyobb meglepetése Habib Maiga volt, aki két góllal járult hozzá a sikerhez, pedig az elmúlt egy évben sérülések miatt alig léphetett pályára. Borbély Balázs vezetőedző a mérkőzés után külön kiemelte az elefántcsontparti középpályás teljesítményét, akit Nagy Ádámmal is összevetett, és arról is beszélt, milyen fontos szerepe lehet még a Fradi mostani idényében.
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