Borbély Balázs előhúzta a Fradi szinte elfeledett játékosát, akit Nagy Ádámmal állított szembe

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A Ferencváros 5-0-ra kiütötte az MTK-t, és megszerezte első hazai győzelmét az NB I-es idényben. Az örökrangadó egyik legnagyobb meglepetése Habib Maiga volt, aki két góllal járult hozzá a sikerhez, pedig az elmúlt egy évben sérülések miatt alig léphetett pályára. Borbély Balázs vezetőedző a mérkőzés után külön kiemelte az elefántcsontparti középpályás teljesítményét, akit Nagy Ádámmal is összevetett, és arról is beszélt, milyen fontos szerepe lehet még a Fradi mostani idényében.

Szalay Attila
2026. 10. 26. 7:32
Borbély Balázs, a Fradi edzője Fotó: ANDY BUCHANAN Forrás: AFP
FradiHabib MaigaBorbély BalázsSzóljon hozzá!

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Szentesi Zöldi László
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Nagy focialista forradalom

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A forradalom talán tényleg akkor kezdődött, amikor az angol Ling játékvezető lefújta a világbajnoki döntőt, majd a Rimet-kupát nem Puskás Ferencnek, hanem Fritz Walternek adták át.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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