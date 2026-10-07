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Cristiano Ronaldo szintet lépett: ki akarja rúgatni a portugál szövetségi kapitányt

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Egyre nehezebb kiigazodni, mi történik a portugál labdarúgó-válogatott háza táján. Egy nappal ezelőtt Cristiano Ronaldo terjedelmes levélben védte saját igazát és mesélte el, mi vezetett ahhoz, hogy otthagyja a válogatottat. Szerdán Ronaldo emelte a tétet. Az ügy most már ott tart, hogy a 41 éves játékos addig nem tér vissza, amíg nem váltják le a szövetségi kapitányt Portugáliában.

Lantos Gábor
2026. 10. 07. 12:18
Ez a kép sem mostanában készült: amikor még béke volt Ronaldo és Jesus között Fotó: WUN SUEN Forrás: AFP
Cristiano RonaldoJorge Jesusportugál labdarúgó válogatottSzóljon hozzá!

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