Cristiano Ronaldo szintet lépett: ki akarja rúgatni a portugál szövetségi kapitányt
Egyre nehezebb kiigazodni, mi történik a portugál labdarúgó-válogatott háza táján. Egy nappal ezelőtt Cristiano Ronaldo terjedelmes levélben védte saját igazát és mesélte el, mi vezetett ahhoz, hogy otthagyja a válogatottat. Szerdán Ronaldo emelte a tétet. Az ügy most már ott tart, hogy a 41 éves játékos addig nem tér vissza, amíg nem váltják le a szövetségi kapitányt Portugáliában.
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