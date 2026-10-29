Rendkívüli

ENSZ-főtitkári lehetséges jelölése miatt rontott neki Magyar Péter Orbán Viktornak Prágában

Csányi Sándor a FIFA bukott elnöke ellen? Bombahír Franciaországból, az MLSZ reagált

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke is szóba került Gianni Infantino lehetséges kihívójaként a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) jövő évi elnökválasztásán. A patinás francia sportlap, a L’Équipe szerint az európai futballvezetők több lehetséges jelöltet is mérlegelnek, és Csányi Sándor az egyik legesélyesebb lehet arra, hogy az UEFA támogatásával szálljon harcba a FIFA elnöki posztjáért. Az MLSZ reagált a sajtóhírre.

Szalay Attila
2026. 10. 29. 16:15
Csányi Sándor a FIFA bukott elnöke ellen? Bombahír Franciaországból, az MLSZ reagált
Csányi Sándor lehetne a FIFA új elnöke? Fotó: HAROLD CUNNINGHAM Forrás: UEFA via Getty Images

Reagált az MLSZ a francia sajtóhírre

A Csakfoci megkereste az MLSZ-t a francia sajtóértesülésekkel kapcsolatban. A magyar szövetség válaszában közölte, hogy nincs birtokában olyan információnak, amilyen a francia sajtóban megjelent.

Csányi Sándor 2010 óta irányítja a magyar labdarúgást, 2018-ban választották meg először a FIFA alelnökének, 2025 óta pedig az UEFA kincstárnoki tisztségét is betölti. Most akár a nemzetközi labdarúgás legfontosabb vezetői posztja is elérhető közelségbe kerülhet számára, bár hivatalos jelölésről egyelőre nincs szó.

UEFACsányi SándorFIFAGianni InfantinoMLSZSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekschiffer andrás

Bayer Zsolt: Vajon lesz bármilyen hatása?

Bayer Zsolt avatarja

Ilyen széles és színes politikai spektrumban talán még soha nem volt ekkora egyetértés.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu