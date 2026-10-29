Csányi Sándor a FIFA bukott elnöke ellen? Bombahír Franciaországból, az MLSZ reagált

Reagált az MLSZ a francia sajtóhírre

A Csakfoci megkereste az MLSZ-t a francia sajtóértesülésekkel kapcsolatban. A magyar szövetség válaszában közölte, hogy nincs birtokában olyan információnak, amilyen a francia sajtóban megjelent.

Csányi Sándor 2010 óta irányítja a magyar labdarúgást, 2018-ban választották meg először a FIFA alelnökének, 2025 óta pedig az UEFA kincstárnoki tisztségét is betölti. Most akár a nemzetközi labdarúgás legfontosabb vezetői posztja is elérhető közelségbe kerülhet számára, bár hivatalos jelölésről egyelőre nincs szó.