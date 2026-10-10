Horrorházban, méltatlan körülmények között haldoklott Diego Maradona
A Diego Maradona halálának körülményeit vizsgáló argentin ügyészek 4 és 12 év közötti börtönbüntetést kértek a néhai labdarúgót kezelő orvosokra és az egészségügyi csoport más tagjaira, akiket súlyos gondatlanságból elkövetett emberöléssel vádoltak meg. Diego Maradona a beszámolók szerint elképesztő körülmények között halt meg.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en