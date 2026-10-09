Itt az újabb F1-es baki, a pórul járt pilóta részrehajlással vádolja a döntéshozókat
Max Verstappen indulhat az első helyről a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj szombati sprintversenyén. A Red Bull pilótája mögött George Russell (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) végzett, a világbajnoki éllovas Kimi Antonelli (Mercedes) csak hetedik lett a sprintkvalifikáción. Leclerc és Antonelli is hátrányt szenvedett a legújabb F1-es technológiai baki miatt, a múlt heti malajziai fiaskó után a FIA újra magyarázkodni kényszerült.
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