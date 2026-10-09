Itt az újabb F1-es baki, a pórul járt pilóta részrehajlással vádolja a döntéshozókat

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Max Verstappen indulhat az első helyről a Forma–1-es Szingapúri Nagydíj szombati sprintversenyén. A Red Bull pilótája mögött George Russell (Mercedes) és Charles Leclerc (Ferrari) végzett, a világbajnoki éllovas Kimi Antonelli (Mercedes) csak hetedik lett a sprintkvalifikáción. Leclerc és Antonelli is hátrányt szenvedett a legújabb F1-es technológiai baki miatt, a múlt heti malajziai fiaskó után a FIA újra magyarázkodni kényszerült.

Koczó Dávid
2026. 10. 09. 17:58
Malajziai futamgyőzelme után tovább szárnyal Max Verstappen: a Red Bull pilótája nyerte az F1-es Szingapúri Nagydíj sprintkvalifikációját Fotó: AFP/Roslan Rahman
Max VerstappenCarlos SainzfiaAndrea Kimi AntonelliForma-1Szóljon hozzá!

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Gajdics Ottó
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IMF a spájzban

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Mit ad isten, már a spájzban van ismét az IMF is a maga országvesztő ajánlásaival.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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