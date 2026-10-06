Irgalmatlan nagy magyar gól feröeri színekben a Nemzetek Ligájában - videó
Négy mérkőzés, négy döntetlen. Eddig ez Feröer mérlege a labdarúgó Nemzetek Ligája C-osztályában, azaz a feröeri együttes négy fordulót követően veretlenül áll a második helyen saját csoportjában. A keddi asztanai mérkőzésen a feröeri csapat második gólját a magyar Turi Géza Dávid szerezte. Nem akármilyen bomba volt ez, érdemes megnézni.
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