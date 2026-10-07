Óriási pofonnal küldte haza a Steauát a Ferencváros
Az FTC-Telekom Waterpolo férfi vízilabdacsapata fölényes győzelemmel kezdte szereplését a Bajnokok Ligája 2026/27-es kiírásában. A sorozatban tavaly bronzérmes FTC 23-7-re nyert a román Steaua Bukarest ellen.
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