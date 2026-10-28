„A Ferencváros jóval a politika fölött áll” – a klub legendái ismét kiálltak Kubatov Gábor mellett

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Kedden este a Ferencvárosi Torna Club tisztújító közgyűlésén derült ki, hogy Kubatov Gábor újabb négy évre bizalmat kapott az elnöki pozícióban. Az FTC-t már 15 éve irányító sportvezető újraválasztásáról a klub ikonjai pozitív véleménnyel vannak. Deák Dániel politikai elemző szerint Kubatov Gábor sikere a jobboldal sikere is egyben, Magyar Péter miniszterelnök megjegyzése ellenére.

Wiszt Péter
2026. 10. 28. 18:01
„A Ferencváros jóval a politika fölött áll” – a klub legendái ismét kiálltak Kubatov Gábor mellett
Kubatov Gábor maradt az FTC elnöke Fotó: Mirkó István
Kubatov Gábor mellett nyilvánosan is kiálltak a Fradi elnökségi tagjai
Kubatov Gábor mellett nyilvánosan is kiálltak a Fradi elnökségi tagjai. Fotó: Mirkó István

– Elég idős vagyok már ahhoz, hogy ne féljek kimondani mindazt amit gondolok. Márpedig a Fradi elnökének Kubatov Gábornak kell lennie, mert nélküle féltem szeretett klubom jövőjét. 

Bízom benne, hogy a józan ész győz majd, és nem pedig a politikai akarat.

Elég csak megnézni az elmúlt majdnem 16 év eredményeit, a Ferencváros különböző szakosztályainak a sikereit. De itt nem csak az aranyérmekről van szó. Elnök úr, akit barátomnak nevezhetek, aki velem szinte mindent megbeszél, családias légkört alakított ki, és ezt az úgynevezett munkahelyemen, a Népligetben is érzem folyamatosan. Ez itt egy romhalmaz volt szinte, amit otthonossá varázsoltak. Én a Fradivárosról, a 25 milliárdról nem akarok beszélni, mert nem értek hozzá, azt viszont tudom, hogy Kubatov Gábor az FTC valaha volt legsikeresebb elnöke, akinek igenis folytatnia kell a munkát – magyarázta az olimpiai bronzérmes futballista, Rákosi Gyula.

– Minden amellett szól, hogy Kubatov Gábor folytassa a munkát. Elsősorban persze az, hogy a teljes nihilből fölemelte a Ferencvárost, amely most modern kori virágkorát éli. 

A Ferencváros jóval a politika fölött áll, a nemzeti és az egyházi közösség után a harmadik legerősebb, legfontosabb hazánkban

– fogalmazott az egykori válogatott labdarúgó, Bánki József, aki nem is tudna mást képzelni a klub élén.

 

tisztújításBánki JózsefFerencvároselnökválasztásRákosi GyulaSike AndrásKubatov GáborSzóljon hozzá!

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