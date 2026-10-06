Messi Benin ellen búcsúzik, mégsincs oka a világnak ezen röhögni
Egyszer minden csodálatos történet véget ér. Lionel Messi Benin ellen játszik utoljára hazája válogatottjában. Sokan nívósabb ellenfelet képzeltek el Messi utolsó meccsére, de ha az argentinok nem siránkoznak emiatt, nekünk sincs okunk ezt tenni.
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