Megszólalt a kézilabda- és a vízilabda-szövetség is a visszakövetelt tao-milliárdokról

Madaras Norbert: Egyetlen élvonalbeli vízilabdaklub sem érintett

A Magyar Vízilabda-szövetség szintén az ellenőrzési rendszer szigorúságát hangsúlyozta. Madaras Norbert, az MVLSZ elnöke közölte, hogy a támogatások odaítélésekor a sportszervezetek tényleges szakmai munkáját és indokolt költségeit veszik figyelembe.

A kétszeres olimpiai bajnok sportvezető szerint a szövetség által létrehozott bizottság olyan szempontrendszert alkalmaz, amely az állami források védelmét szolgálja, és ugyanez a következetesség érvényesül az elszámolások ellenőrzésében is.

Madaras külön kiemelte, hogy a végrehajtási eljárással érintett vízilabda-egyesületek között egyetlen élvonalbeli klub sem szerepel. Az érintettek harmadik vonalba sorolható, utánpótlás-neveléssel foglalkozó szervezetek. Az MVLSZ elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy évente több mint száz klub nyújt be támogatási kérelmet, emellett beruházások is zajlanak. Ehhez képest az érintett ügyek számát elenyészőnek tartja, ami szerinte azt bizonyítja, hogy a szövetség vezetése az elmúlt négy évben következetesen ellenőrizte a támogatási terveket és azok megvalósítását.

A sportállamtitkárság adatai alapján vízilabdában három esetben van folyamatban végrehajtási eljárás, további két ügyben pedig meghiúsult a végrehajtás.

Az MKSZ és az MVLSZ végeredményben egyaránt azt hangsúlyozza, hogy a visszakövetelt összegek, illetve a végrehajtási eljárások önmagukban nem adnak teljes képet a tao-támogatások felhasználásának szabályszerűségéről.