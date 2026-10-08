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Megszólalt a kézilabda- és a vízilabda-szövetség is a visszakövetelt tao-milliárdokról

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A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) és a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) is reagált arra, hogy a sportállamtitkárság több mint 21 milliárd forintnyi tao-támogatást követel vissza a magyar sportszervezetektől. A kézilabdázóknál már 2,2 milliárd forintot fizettek vissza az államnak, míg a vízilabda-szövetség hangsúlyozta, hogy egyetlen élvonalbeli klubja sem érintett a végrehajtási eljárásokban. Mindkét szövetség szerint szigorúan ellenőrzik a támogatások felhasználását.

Magyar Nemzet
2026. 10. 08. 11:32
A magyar kézilabda nem kapott piros lapot Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP

Madaras Norbert: Egyetlen élvonalbeli vízilabdaklub sem érintett

A Magyar Vízilabda-szövetség szintén az ellenőrzési rendszer szigorúságát hangsúlyozta. Madaras Norbert, az MVLSZ elnöke közölte, hogy a támogatások odaítélésekor a sportszervezetek tényleges szakmai munkáját és indokolt költségeit veszik figyelembe.

A kétszeres olimpiai bajnok sportvezető szerint a szövetség által létrehozott bizottság olyan szempontrendszert alkalmaz, amely az állami források védelmét szolgálja, és ugyanez a következetesség érvényesül az elszámolások ellenőrzésében is.

Madaras külön kiemelte, hogy a végrehajtási eljárással érintett vízilabda-egyesületek között egyetlen élvonalbeli klub sem szerepel. Az érintettek harmadik vonalba sorolható, utánpótlás-neveléssel foglalkozó szervezetek. Az MVLSZ elnöke arra is felhívta a figyelmet, hogy évente több mint száz klub nyújt be támogatási kérelmet, emellett beruházások is zajlanak. Ehhez képest az érintett ügyek számát elenyészőnek tartja, ami szerinte azt bizonyítja, hogy a szövetség vezetése az elmúlt négy évben következetesen ellenőrizte a támogatási terveket és azok megvalósítását.

A sportállamtitkárság adatai alapján vízilabdában három esetben van folyamatban végrehajtási eljárás, további két ügyben pedig meghiúsult a végrehajtás.

Az MKSZ és az MVLSZ végeredményben egyaránt azt hangsúlyozza, hogy a visszakövetelt összegek, illetve a végrehajtási eljárások önmagukban nem adnak teljes képet a tao-támogatások felhasználásának szabályszerűségéről.

Magyar Kézilabda SzövetségMagyar Vízilabda-szövetségtao támogatásSzóljon hozzá!

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Pilhál György
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Nosztalgia

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Az aljasság minősített fokozata, amikor valakik abban lelik örömüket, hogy saját nemzetük millióit fosztják meg a fölemelő érzéstől: magyarországi olimpia. Momentumék ezt tették.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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