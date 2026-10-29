Sallai Roland súlyos, akár tízmeccses eltiltásáról ír a török sajtó, de van itt egy kis gond
Súlyos eltiltásokat helyezett kilátásba a török sajtó a Galatasaray és a Fenerbahce botrányba fulladt hétfői rangadója után. Az NTV Spor szerint akár Sallai Roland is tíz mérkőzésre szóló büntetést kaphat, noha a magyar válogatott játékost az ellenfél futballistája támadta meg a lefújás után. A Török Labdarúgó-szövetség (TFF) időközben közzétette a fegyelmi eljárás alá vont játékosok névsorát, amelyből fontos részlet derült ki Sallai ügyében.
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