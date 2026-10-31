Sallai Roland kemény kritikát kapott Törökországban, miután a Galatasaray gálázott

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Hiába nyert kiütéssel a Galatasaray a török labdarúgó-bajnokságban péntek este, Sallai Roland teljesítménye nem mindenkit győzött meg. A magyar válogatott futballistát egy török szakíró élesen bírálta, szerinte a Konyaspor támadói alaposan megnehezítették Sallai dolgát.

Szalay Attila
2026. 10. 31. 7:02
Sallai Roland kemény kritikát kapott Törökországban, miután a Galatasaray gálázott
Sallai Roland a Galatasaray mezében Fotó: JOAO GREGORIO Forrás: NurPhoto

A Konyasporban az ugyancsak magyar válogatott Tóth Rajmund is kezdő volt a mérkőzésen, őt a félidőben a volt újpesti Enisz Bardi váltotta.

Sallai RolandGalatasaraytörök bajnokságSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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