A Konyasporban az ugyancsak magyar válogatott Tóth Rajmund is kezdő volt a mérkőzésen, őt a félidőben a volt újpesti Enisz Bardi váltotta.
Sallai Roland kemény kritikát kapott Törökországban, miután a Galatasaray gálázott
Hiába nyert kiütéssel a Galatasaray a török labdarúgó-bajnokságban péntek este, Sallai Roland teljesítménye nem mindenkit győzött meg. A magyar válogatott futballistát egy török szakíró élesen bírálta, szerinte a Konyaspor támadói alaposan megnehezítették Sallai dolgát.
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