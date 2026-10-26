A This Is Anfield szerint Szoboszlai akár már a szerdai, Chelsea elleni Ligakupa-mérkőzésen visszatérhet, bár valószínűbb, hogy a november 1-jei, Arsenal elleni bajnokin lesz ismét bevethető.
Szoboszlairól tett fontos kijelentést a Liverpool edzője Wirtz sérülése után
Florian Wirtz sérülése miatt aggódhatnak a Liverpool szurkolói a Brighton elleni, 2-0-ra megnyert Premier League-meccs után. Andoni Iraola vezetőedző a találkozót követően beszélt a német középpályás állapotáról, de Szoboszlai Dominikot is külön megemlítette. A magyar válogatott csapatkapitányának visszatérése egyre közelebb lehet, és a Liverpoolnak nagy szüksége lenne rá a következő mérkőzéseken.
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