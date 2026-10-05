Szujó Zoltán távozik a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség éléről
Szujó Zoltánt 2022 decemberében választották meg a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökének. A jelenlegi elnök egy nappal ezelőtt jelentette be, hogy nem indul el a szervezet tisztújító választásán. Szujó Zoltán hosszú bejegyzésben reagált a történetre.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en