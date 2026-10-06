Huszonegy milliárd forintot követel vissza magyar egyesületektől a sportállamtitkárság
A hat látvány-csapatsportágat (jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, vízilabda) érintő 2022/26-os tao-pénzek elszámolása után a Belügyminisztérium sportért felelős államtitkársága 21 milliárd forintot követel vissza jogosulatlan felhasználásra hivatkozva. Kálnoki-Kis Attila sportállamtitkár közölte: 241 esetben folyamatban van a végrehajtási eljárás, ebből a legtöbb ügyben, 121-ben a labdarúgás érintett.
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