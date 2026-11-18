A vendégek azonban végül nem a játékvezetőt hibáztatták a kapott gólért, hanem saját magukban keresték a felelőst.

Az északír csapatkapitány bocsánatot kért a magyar gól miatt

A Belfast News Letter külön cikkben foglalkozott Trai Hume nyilatkozatával. A Sunderlandben futballozó védő nyilvánosan vállalta a felelősséget Varga Barnabás találatáért.

A jelenet, amikor Hume megrántja Szoboszlai mezét Fotó: FERENC ISZA / AFP

– Szeretnék bocsánatot kérni Pierce-től, mert az én hibám volt a gól. Miattam nem tudott sorozatban hatodik alkalommal kapott gól nélkül zárni – mondta Hume, aki elismerte, hogy az első félidőben a magyar válogatott egyértelműen jobb volt.

Elismerés illeti a magyarokat, az első félidőben nagyon jól játszottak, hatalmas nyomás alá helyeztek bennünket. A szurkolóik is rendkívül hangosak voltak

– tette hozzá az északír csapatkapitány.

Hume egyébként a meccsen öszetűzésbe került Szoboszlai Dominikkel, aki dühösen reagált, amikor az északír megrántotta a mezét, utóbbit a játékvezető figyelmeztette emiatt.