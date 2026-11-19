Az MVM egy külföldi oldalon reagált arra, mit tervez a Fradi szponzorációja kapcsán
Kubatov Gábor, a Ferencváros elnöke egy korábbi nyilatkozatában azt mondta, hogy november 26-án fontos napja lesz a klubnak, mert kiderül, hogy a Ferencváros eddigi fő támogatója, az MVM hogyan képzeli el a partnerségi viszony folytatását. Az MVM most nem egy magyar médiumnak, hanem a Reutersnek reagált ebben a kérdésben. A Ferencváros elnöke továbbra is bizakodó.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en