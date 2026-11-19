Ez gyorsan ment: Infantino egyik kihívója máris kiszállt a versenyből
Bár korábban hárman jelezték az indulásukat, a FIFA hivatalos kommunikációja alapján legfeljebb két kihívója lehet Gianni Infantino jelenlegi elnöknek a jövő márciusi tisztújító közgyűlésen. Miután a francia Philippe Diallo maga mögé állította Európát, Ramon Vega újra hamar elbukott a FIFA-elnökválasztási folyamatban. Diallo és a negyedik ciklusára pályázó Infantino mellett a japán Tasima Kozo indulhat még, ha a választási bizottság jóváhagyja a jelentkezéseket.
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