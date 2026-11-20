A vihar elsodorta az első F-1-es szabadedzést Las Vegasban
George Russell, a Mercedes brit versenyzője volt a leggyorsabb a Forma-1-es Las Vegas-i Nagydíj második szabadedzésén, miután az első gyakorláson a heves esőzés miatt egyetlen pilóta sem teljesített mért kört. A Forma-1-es Las Vegas-i hétvége szombaton folytatódik – már ha az időjárás engedi.
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