A FIFA japán elnökjelöltje nem hajlandó visszalépni
A japán Kozo Tashima egyelőre nem fontolja meg azt, hogy a francia Philippe Diallo javára visszalépjen abban a küzdelemben, amely a FIFA elnöki székéért és Gianni Infantino megbuktatása érdekében zajlik. A japán sportvezető szerint neki legalább akkora esélye lehet, mint francia riválisának. Kozo Tashima egyelőre kitart. Hogy meddig, azt senki sem tudja.
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