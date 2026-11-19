Tényleg semmit sem fejlődött 2024 óta a magyar labdarúgó-válogatott?
A 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság óta nyikorog a szekér. A magyar labdarúgó-válogatottnak ugyan az elmúlt két évben akadtak felvillanásai, de folyamatos fejlődésről nem beszélhetünk. Az írek után most az északírek is megtréfáltak bennünket a Puskás Arénában.
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