– Egy remek csapatról beszélünk, sokat készülünk rájuk. Reméljük, jó meccs lesz. Tiszteljük őket, de nyerni szeretnénk – fogalmazott akkor Charles, aki Szoboszlai Dominikot külön kiemelte a magyar csapatból.

– Szerintem egyértelmű a válasz, Szoboszlai. Remek játékos, magas szinten játszik. Az ilyen játékosokra mindig nehéz, de önbizalommal telve állunk fel, bízva saját magunkban – mondta a kapus.

Marco Rossi együttese a döntetlennel a csoport második helyén végzett, így 2027 márciusában osztályozón harcolhatja ki az A divízióba jutást.