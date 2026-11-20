Drónnal filmezték le Pochettino első manchesteri edzését
Különös biztonsági incidens árnyékolta be Mauricio Pochettino első manchesteri edzését. Egy drón 12 percen keresztül filmezte a Manchester United carringtoni edzőközpontjában zajló gyakorlást, majd a felvételeket feltöltötte a YouTube-ra. A klub egyelőre nem kommentálta az esetet.
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