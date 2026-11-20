További sorsolások Nyonban

Nyonban nem csak a magyarok várták érdeklődve a sorsolást, hiszen kiderült, hogy a sorozat A-osztályában szereplő és továbbjutó csapatok ki ellen folytatják az egyenes kieséses szakaszban. Itt a párosítás a következő:

Spanyolország–Franciaország

Norvégia–Anglia

Hollandia–Portugália

Belgium–Németország

Ugyancsak ismert lett a B-C liga osztályozóinak a párosítása. A magyar válogatott csoportjában negyedik Grúzia Feröer ellen küzdhet majd. A párosítás:

Ciprus–Észak-Macedónia

Észtország–Románia

Feröer–Grúzia

Fehéroroszország–Izrael

Itt annyit érdemes megjegyezni, hogy a fehérorosz és az izraeli csapat közül egyik sem játszhatott hazai pályán az alapszakaszban, s minden bizonnyal ez így lesz az osztályozón is. A belaruszok mindhárom hazai meccsüket Magyarországon rendezték meg.