Katasztrofális sorsolás – így kommentálták a szerbek, hogy a magyarokkal kell játszaniuk
Túlzás lenne azt mondani, hogy örömtüzek gyúltak a szerb sportsajtóban azok után, hogy Szerbia és Magyarország összekerült a labdarúgó Nemzetek Ligája osztályozóján. A két csapat közül az egyik az A-osztályban folytatja, a másik a B-ben. A magyar labdarúgó-válogatott Budapesten kezdi meg a párharcot 2027 március végén, a Nemzetek Ligája osztályozóján.
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