– 38 éves vagyok, és újra a nulláról indulok – fogalmazott a közösségi oldalán.

Zokogva vallott a történtekről az istenhívő bajnok

November elején Rice személyes videót osztott meg az Instagramon, amelyen ebéd közben, könnyek között próbálta feldolgozni az újabb csalódást.

Egy másik felvételen elmesélte, hogy reggeli imasétáján arra kérte Istent: ha nem az a terve vele, hogy teljes munkaidős állásban dolgozzon, adjon neki erre egyértelmű jelet.

Három órával később megkaptam a jelet: ismét elutasítottak egy álláspályázaton

– idézte fel.

Rice elmagyarázta, hogy nem önmagában az újabb elutasítás viselte meg. Sokkal inkább az, hogy szembe kellett néznie a ténnyel: a nyolc hónapon keresztül folytatott álláskeresése nem vezetett eredményre. A könnyek között készült videóhoz ezt a gondolatot írta: "Rendben van, ha meggyászoljuk egy olyan út végét, amely nem úgy alakult, ahogyan terveztük."

A hitében talált kapaszkodót Hosszú Katinka egykori ellenfele

Rice életében az utóbbi években meghatározó szerepet kapott a vallás. Megismerkedett Mark Lassey lelkipásztorral, akivel 2025 januárjában összeházasodtak. Az egykori úszó azóta férje vezetéknevét használja, és Stephanie Lassey néven szerepel a közösségi médiában is.