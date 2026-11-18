Hat-nyolc hét kihagyás vár a kezét eltörő Tóth Balázsra
Tóth Balázs jól érezte, hogy eltört a keze az északírek elleni Nemzetek Ligája mérkőzésen kedden este a Puskás Arénában. Az 1-1-re végződött meccs után Tóth Balázs az interjúzónában azt mondta, hogy eltörhetett a keze. Nos, szerda estére megszületett a diagnózis is.
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