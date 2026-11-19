Nagyon súlyos pénzbüntetést kapott a Ferencváros
Nagyon súlyos, 35 ezer eurós pénzbüntetéssel sújtotta az Európai Labdarúgó Szövetség a Ferencvárost. Az UEFA ezen felül egy meccsre szóló jegyértékesítési tilalmat is elrendelt. A büntetés oka az, hogy a Fradi-drukkerei nem megfelelően viselkedtek az olasz AC Milan elleni Európa-liga mérkőzésen.
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