Tovább húzódik a Videoton FC eladása, bírósághoz fordulhat az önkormányzat
Tovább késik a Videoton tulajdonosváltása, meg kellett hosszabbítani a pályázatok beadásának határidejét. Erről Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere számolt be, miután az érdeklődők aggályukat fejezték ki a Videoton körüli NAV-nyomozás miatt.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en