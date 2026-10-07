2027 elejétől vesznek fel rendeléseket a Type 01-re, az ügyfeleknek történő kiszállításokat pedig várhatóan az év második felében kezdi meg a Jaguar. Az Egyesült Királyságban az árak 130 000 fontról indulnak, ami mai árfolyamon 56,4 millió forintnak felel meg.
Ezen a merész, vadonatúj Jaguaron múlhat a márka jövője
Az ötméteres elektromos szedán, a Type 01 a Bentley-től és a Rolls-Royce-tól akar vásárlókat elcsábítani. A radikális külső megjelenéshez minimalista utastér tartozik.
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