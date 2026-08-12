Szokatlan megoldást választott a Jaguar az új Type 01 belső terében
Hosszú idő óta ez lesz az első modellje az angol autógyártónak, a sikerén múlhat a márka jövője. A négyajtós, elektromos gran turismo kabinját a drámai megjelenésű központi gerinc négy személyes részre osztja.
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