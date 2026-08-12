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„Undorító banda” – Baka Andrást köztársasági elnökké választása után sem kímélték a kommentelők

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A Tisza Párt támogatói közül is többen éles kritikával illették Baka András köztársasági elnökké választását. A kormány közösségi oldalán megjelent kommentek között olyan vélemény is akadt, amely szerint Magyarország szégyene lett a döntés, más pedig azt írta: „Egypártrendszer. Hol van a nép döntése?”

Gábor Márton
2026. 08. 12. 5:11
Fotó: Mirkó István
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A Himnusztól a nemzeti cirkuszig

A kommentelők egy része nemcsak a megválasztott államfőt, hanem az új politikai korszakot is bírálta. Egyikük azt írta:

Hamarosan kezdődik a nemzeti cirkusz műsora!

Egy további hozzászóló pedig így reagált:

Undorító banda! És ezeknek szól a Himnusz!

Forrás: Facebook/Magyarország kormánya
Forrás: Facebook/Magyarország kormánya

A hozzászólások között ugyanakkor természetesen a Tisza döntését üdvözlő vagy a kormánypártokat támadó vélemények is megjelentek. Többen például „Hajrá, Fidesz!” üzenettel reagáltak, míg mások a Tisza politikai ellenfeleit bírálták. Mindez azért figyelemre méltó, mert a kritikus hozzászólások nem pusztán a kormánypárti oldalról érkeztek: több kommentelő kifejezetten a Tisza Párt döntését, illetve Magyar Péter felelősségét kérte számon.

Baka András személye már jelölése előtt is komoly vitákat váltott ki. A volt főbíró korábbi bírói szerepvállalását a jobboldalon elsősorban az 1956-os sortűzperekben, illetve

 a 2006-os rendőrterrorhoz kapcsolódó ügyekben hozott döntései miatt bírálták.

A Tisza Párt végül mégis Baka András mellett döntött. A kormány Facebook-oldalán megjelent reakciók alapján azonban úgy tűnik, a választás még a politikai táborokon belül sem aratott egyöntetű sikert.

Borítókép: Baka András köztársasági elnök (Fotó: Mirkó István)

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