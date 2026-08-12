„Undorító banda” – Baka Andrást köztársasági elnökké választása után sem kímélték a kommentelők

A hozzászólások között ugyanakkor természetesen a Tisza döntését üdvözlő vagy a kormánypártokat támadó vélemények is megjelentek. Többen például „Hajrá, Fidesz!” üzenettel reagáltak, míg mások a Tisza politikai ellenfeleit bírálták. Mindez azért figyelemre méltó, mert a kritikus hozzászólások nem pusztán a kormánypárti oldalról érkeztek: több kommentelő kifejezetten a Tisza Párt döntését, illetve Magyar Péter felelősségét kérte számon.

Baka András személye már jelölése előtt is komoly vitákat váltott ki. A volt főbíró korábbi bírói szerepvállalását a jobboldalon elsősorban az 1956-os sortűzperekben, illetve

a 2006-os rendőrterrorhoz kapcsolódó ügyekben hozott döntései miatt bírálták.

A Tisza Párt végül mégis Baka András mellett döntött. A kormány Facebook-oldalán megjelent reakciók alapján azonban úgy tűnik, a választás még a politikai táborokon belül sem aratott egyöntetű sikert.