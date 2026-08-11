Halász Bence kidobta a világból a kalapácsot, országos csúccsal lett Európa-bajnok!
Halász Bence fölényesen nyerte a férfi-kalapácsvető versenyt a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A magyar atléta végig vezetett, de az ötödik sorozatban 84,25-ös magyar csúccsal tette biztossá az aranyérmét. Halász Bence Annus Adrián 2003-as rekordját döntötte meg, akinek a tanítványa, Szabados Ármin most Eb-nyolcadik lett.
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