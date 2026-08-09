Tisza-kormányTisza PártMagyar Péter

Teljesen kiborultak az emberek Baka András jelölésétől, szerintük Magyar Péter átverte őket

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Össztűz alá került Magyar Péter és a Tisza Párt a közösségi médiában, miután szombaton egy titkos szavazást követően bejelentették, hogy Baka Andrást jelölik köztársasági elnöknek. Bár a párt képviselői központi utasításra, kísértetiesen hasonló szövegekkel igyekeztek ünnepelni a döntést, a kommentszekciókban azonnal elszabadult a népharag éppen ott, ahol a Tisza eddig a legerősebbnek hitte magát. A dühös szavazók és kommentelők 1956 meggyalázását emlegetik Baka múltbeli strasbourgi szerepvállalása és a hírhedt Korbely-ügy miatt, miközben sokan egy újabb önkényesen kiválasztott tiszás bábot, egyfajta „Mr. Golyóstoll 2.0-át” látnak a 73 éves jogászban.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 09. 7:29
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Elégedetlenek az emberek a Tisza-kormány lépéseivel (Fotó: Facebook)
Elégedetlenek az emberek a Tisza-kormány lépéseivel (Fotó: Facebook)
Önkényuralmat kiáltanak a csalódott emberek (Fotó: Facebook)
Önkényuralmat kiáltanak a csalódott emberek (Fotó: Facebook)

Olyan is volt, aki szerint ezzel „a Tiszának papírja lett arról, hogy magasról tojik mind a társadalmi egyeztetésre, mind annak az eredményére”.

Minek szavazást tartani, hisz ezt a Tisza már egymaga eldöntötte kompromisszumot nem tűrve, nem ismerve. Önkényuralom van, kérem!

– írta egy másik.

Átverve érzik magukat az emberek a Tisza Párt államfőjelölése után (Fotó: Facebook)
Átverve érzik magukat az emberek a Tisza Párt államfőjelölése után (Fotó: Facebook)
Hiányolták az emberek a társadalmi egyeztetést Baka András esetében is (Fotó: Facebook)
Hiányolták az emberek a társadalmi egyeztetést Baka András esetében is (Fotó: Facebook)

Másnak pedig az szúrt szemet, hogy a Tisza-kormány legutóbbi Alaptörvény-módosításával a 70 év feletti alkotmánybírókat elzavarta, de egy 73 éves bíró lehet köztársasági elnök.

Furcsa képmutatásra mutatott rá egy kommentelő Baka András jelölése után (Fotó: Facebook)
Furcsa képmutatásra mutatott rá egy kommentelő Baka András jelölése után (Fotó: Facebook)

 

add-square Baka Andrást jelöli a Tisza köztársasági elnöknek

Sortűz után össztűz: így csinált viccet a jogállamból a Tisza Párt Baka Andrással

Baka Andrást jelöli a Tisza köztársasági elnöknek 15 cikk chevron-right

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Bár Abdulnak vége, a kérdések maradnak. Mi lesz a többi, több tízezer Abdullal, akik Európában fenik a kést?

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