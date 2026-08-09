Teljesen kiborultak az emberek Baka András jelölésétől, szerintük Magyar Péter átverte őket

Olyan is volt, aki szerint ezzel „a Tiszának papírja lett arról, hogy magasról tojik mind a társadalmi egyeztetésre, mind annak az eredményére”.
Minek szavazást tartani, hisz ezt a Tisza már egymaga eldöntötte kompromisszumot nem tűrve, nem ismerve. Önkényuralom van, kérem!
– írta egy másik.
Másnak pedig az szúrt szemet, hogy a Tisza-kormány legutóbbi Alaptörvény-módosításával a 70 év feletti alkotmánybírókat elzavarta, de egy 73 éves bíró lehet köztársasági elnök.
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