Teljesen kiborultak az emberek Baka András jelölésétől, szerintük Magyar Péter átverte őket

Elégedetlenek az emberek a Tisza-kormány lépéseivel (Fotó: Facebook)

Önkényuralmat kiáltanak a csalódott emberek (Fotó: Facebook)

Olyan is volt, aki szerint ezzel „a Tiszának papírja lett arról, hogy magasról tojik mind a társadalmi egyeztetésre, mind annak az eredményére”.

Minek szavazást tartani, hisz ezt a Tisza már egymaga eldöntötte kompromisszumot nem tűrve, nem ismerve. Önkényuralom van, kérem!

– írta egy másik.

Átverve érzik magukat az emberek a Tisza Párt államfőjelölése után (Fotó: Facebook)

Hiányolták az emberek a társadalmi egyeztetést Baka András esetében is (Fotó: Facebook)

Másnak pedig az szúrt szemet, hogy a Tisza-kormány legutóbbi Alaptörvény-módosításával a 70 év feletti alkotmánybírókat elzavarta, de egy 73 éves bíró lehet köztársasági elnök.