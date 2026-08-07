kátai - németh vilmosborbély lénárdMagyar Péter

Rájár a rúd a gyűlölködő tiszás miniszterre, le kell szednie a dísztáblát

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Újabb kellemetlen ügybe keveredett Kátai-Németh Vilmos. A Tisza-kormány szociális és családügyi miniszterének tárcája engedély nélkül helyezte ki azt a nagy visszhangot kiváltó táblát, amely az Orbán-kormányt „gyűlöletpropagandával” vádolja. Kiderült, hogy engedély hiányában a táblát el kell távolítani. A miniszter az elmúlt hónapokban több megosztó megnyilvánulásával is heves vitákat váltott ki.

Kárpáti András
2026. 08. 07. 11:52
Forrás: Facebook / Kátai-Németh Vilmos
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A focipályák locsolása pedig nem is vezetékes vízről történik. – Szinte a teljes öntözőrendszerük fúrt kutakról megy, ami pedig nem, azt leállították. Ahol a fúrt kutak ezt lehetővé teszik, például a Kis-Duna partján lévő élőfüves sportpályát is így öntözzük – húzta alá a polgármester.

Mindeközben a kommentelők sincsenek elragdatva Kátai-Németh teljesítményétől, hiszen a Tisza egyik legfontosabb kampányígéretével maradt adós eddig a szociális tárca. Noha Magyar Péter a választás előtt többször is fogadkozott, hogy kormányra kerülve azonnal megduplázzák a családi pótlékot, ez nem történt meg. A miniszterelnök a májusi győzelme óta mélyen hallgat a duplázásról, ami helyett egyszeri 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról beszél, ami viszont nem minden gyermek után jár, nagyjából 400 ezren kaphatják majd meg. Kiszámoltuk, hogy a családi pótlék duplázásával házhoz álló összeghez képest ez a 100 ezer forint csak aprópénz. 

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