Rájár a rúd a gyűlölködő tiszás miniszterre, le kell szednie a dísztáblát

A focipályák locsolása pedig nem is vezetékes vízről történik. – Szinte a teljes öntözőrendszerük fúrt kutakról megy, ami pedig nem, azt leállították. Ahol a fúrt kutak ezt lehetővé teszik, például a Kis-Duna partján lévő élőfüves sportpályát is így öntözzük – húzta alá a polgármester.
Mindeközben a kommentelők sincsenek elragdatva Kátai-Németh teljesítményétől, hiszen a Tisza egyik legfontosabb kampányígéretével maradt adós eddig a szociális tárca. Noha Magyar Péter a választás előtt többször is fogadkozott, hogy kormányra kerülve azonnal megduplázzák a családi pótlékot, ez nem történt meg. A miniszterelnök a májusi győzelme óta mélyen hallgat a duplázásról, ami helyett egyszeri 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról beszél, ami viszont nem minden gyermek után jár, nagyjából 400 ezren kaphatják majd meg. Kiszámoltuk, hogy a családi pótlék duplázásával házhoz álló összeghez képest ez a 100 ezer forint csak aprópénz.
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