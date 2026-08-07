Egymillió dollárról is lemondhat a magyar futballista, aki Thomas Müller klubjába tart
Fordulat következhet be Gazdag Dániel észak-amerikai pályafutásában: a magyar válogatott középpályás hamarosan a Vancouver Whitecaps labdarúgója lehet. A hírek szerint Gazdag Dániel jelenlegi fizetése akár jelentősen, egymillió dollárral is csökkenhet, ugyanis ha az üzlet létrejön, a továbbiakban nem lesz kiemelt bérezésű játékos az MLS-ben. Vancouverben ugyanakkor a német világbajnok és korábbi Bayern München-legenda, Thomas Müller csapattársa lehet.
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