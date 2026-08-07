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Hatalmas meglepetést okozott az infláció

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Elmaradt a friss adat a várakozásoktól, az erős forint is segített az évtizedes mélypont elérésében.

Magyar Nemzet
2026. 08. 07. 10:01
A szolgáltatások drágultak Fotó: Rákóczy Ádám Forrás: Fotó: Kisalföld
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Ez lehetett a mélypont, augusztusban már nagyobb drágulás várható

Júliussal elérhette a mélypontot az infláció Molnár Dániel szerint, aki a következő hónapokban az infláció emelkedését várja, jelentősebb tényezők ebben:

  • az üzemanyagárak emelkedése,
  • a szerencsejáték
  • vagy a taxiszolgáltatás drágulása.

Ezzel párhuzamosan, ha az aszályhelyzet miatt tartósan megugranak az energiaárak, az a vállalati árazási döntésekre is befolyással lesz, miközben a gyenge mezőgazdasági termés hatása az élelmiszerárakban is megjelenhet.

Bizonytalanságot jelent még az iráni háború kimenetele és azon keresztül az energia-, kiemelten is az üzemanyagárak alakulása, illetve az árrésstopok kivezetésének időzítése, amelyről továbbra sem született döntés. Összességében azonban az év végéig a jegybanki cél alatt maradhat az infláció, így éves átlagban 2 százalék körül alakulhat, amelyet jövőre 3 százalékos áremelkedés követhet.

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