Gajdos László visszaszólt Takács Péternek: Nem nyaralt az államtitkár, válságkezelési feladatot végzett

Az államtitkár szabadságolásának kérdése annak fényében különösen érdekes, hogy korábban a miniszterelnök, Magyar Péter maga állította, az idei nyáron a kormányában senki sem fog szabadságra menni. Ezt követően azonban Magyar Péter maga vett ki néhány nap szabadságot a törökországi NATO csúcsot követően.