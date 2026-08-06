Az államtitkár szabadságolásának kérdése annak fényében különösen érdekes, hogy korábban a miniszterelnök, Magyar Péter maga állította, az idei nyáron a kormányában senki sem fog szabadságra menni. Ezt követően azonban Magyar Péter maga vett ki néhány nap szabadságot a törökországi NATO csúcsot követően.
Gajdos László visszaszólt Takács Péternek: Nem nyaralt az államtitkár, válságkezelési feladatot végzett
Gajdos László visszautasította Takács Péter kritikáját a vízügyi és klímapolitikai államtitkár szabadságával kapcsolatban. A miniszter szerint Kelemen Ágnes nem nyaralt a válsághelyzet közepén, hanem a tárca kérésére Ausztriában egyeztetett a Duna vízhozamáról, majd ezt követően a minisztériumban vett részt a védekezési munkában.
Borítókép: Gajdos László (Fotó: Balogh Dávid)
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