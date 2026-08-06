Hűségdíjak a Soros-hálózattól: a Szijjártó Péter számát idegen szolgálatnak kiadó Panyi Szabolcs megint begyűjtött egyet

Kapcsolat Orbán Anitával

Panyi Szabolcs azzal is eldicsekedett: kapcsolatban áll Orbán Anita, akkor még csak külügyminiszter-jelölttel, sőt a viszonyuk olyan jó, hogy beleszólása van abba, ki dolgozzon az akkor még általa csak remélt kormányváltást követően a tárcánál.

Orbán Anita kettejük kapcsolatát a hangfelvételek nyilvánosságra kerülése után tagadta,

azaz Panyit közvetetten hazugsággal vádolta meg.

Panyi Szabolcs hétfőn lelkesen üdvözölte a szuverén magyar külpolitika egyik fontos háttérintézményének, a Magyar Külügyi Intézetnek a vezetőváltását, amelynek részeként Orbán Anita Feledy Botond, a háttérhatalmi szereplőkhöz, így a German Marshall Fundhoz bekötött külpolitikai szakértőt kérte fel vezérigazgatónak.

Panyi Szabolcs július végén egy másik „sajtószabadság-díjat” is begyűjtött a kolumbiai Bogotában a „független” magyar újságírók nevében; ezt azóta elhelyezésre át is adta a MÚOSZ budapesti székházában az újságíró-szervezet közleménye szerint.

A díjat odaítélő Nemzetközi Sajtóintézetet és a Nemzetközi Médiatámogatás alapot többek között szintén Brüsszel finanszírozza, illetve úgyszintén együttműködnek a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványokkal.

Borítókép: Panyi Szabolcs (Forrás: Facebook)