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Több tízezer nyugdíjas nem tudja igazolni magát ezen a héten a kormány miatt?

Panyi SzabolcsújságíródíjCPJSoros GyörgymédiaSoros György Nyílt Társadalom Alapítványok

Hűségdíjak a Soros-hálózattól: a Szijjártó Péter számát idegen szolgálatnak kiadó Panyi Szabolcs megint begyűjtött egyet

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A Soros-féle intézményhálózat összeköttetésben áll a díjakkal, amelyeket Panyi elhoz.

Magyar Nemzet
2026. 08. 06. 10:12
Panyi Szabolcs újságíró Fotó: Facebook
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Kapcsolat Orbán Anitával

Panyi Szabolcs azzal is eldicsekedett: kapcsolatban áll Orbán Anita, akkor még csak külügyminiszter-jelölttel, sőt a viszonyuk olyan jó, hogy beleszólása van abba, ki dolgozzon az akkor még általa csak remélt kormányváltást követően a tárcánál. 

Orbán Anita kettejük kapcsolatát a hangfelvételek nyilvánosságra kerülése után tagadta

azaz Panyit közvetetten hazugsággal vádolta meg.  

Panyi Szabolcs hétfőn lelkesen üdvözölte a szuverén magyar külpolitika egyik fontos háttérintézményének, a Magyar Külügyi Intézetnek a vezetőváltását, amelynek részeként Orbán Anita Feledy Botond, a háttérhatalmi szereplőkhöz, így a German Marshall Fundhoz bekötött külpolitikai szakértőt kérte fel vezérigazgatónak. 

Panyi Szabolcs július végén egy másik „sajtószabadság-díjat” is begyűjtött a kolumbiai Bogotában a „független” magyar újságírók nevében; ezt azóta elhelyezésre át is adta a MÚOSZ budapesti székházában az újságíró-szervezet közleménye szerint.  

A díjat odaítélő Nemzetközi Sajtóintézetet és a Nemzetközi Médiatámogatás alapot többek között szintén Brüsszel finanszírozza, illetve úgyszintén együttműködnek a Soros-féle Nyílt Társadalom Alapítványokkal. 

Borítókép: Panyi Szabolcs (Forrás: Facebook) 

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