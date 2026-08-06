A Szentkirályi Magyarország elnökén kifogott a kérdés, hogy mely településeken osztottak vizet az idei hőhullámban

A nagy hátrarc

Ismert, nagy port kavart a hazai közéletben a választások előtt pár nappal, hogy Balogh Levente nyíltan beállt a Tisza Párt támogatói közé. A Szentkirályi ásványvíz tulajdonosa néhány nappal a választás előtt arra panaszkodott, Orbán Viktor kivezetné Magyarországot az Európai Unióból.

Az sem mellékes, hogy összesen 6,3 milliárd forintot kapott két projektre Balogh Levente az államtól a Fidesz-kormányok alatt.

4,2 milliárdos keretösszegből 2,5 milliárdot hívott le HIPA-támogatásból,

valamint 2025-ben 3,8 milliárd forintot kapott a Pepsi magyarországi gyártásához.

Ekkor még támogatója volt a kormányzatnak, ahogy az előtte lévő 15 évben is. Mint ahogyan a választás után egy héttel úgy magyarázkodott: „2010-ben még támogatója voltam a Fidesznek, hogy Gyurcsány Ferencet leváltsák”. A kijelentés egyébként azért meglepő, mert egy héttel korábban, a választás napján még azt mondta, „Én nem vagyok fideszes, nem is voltam soha”.