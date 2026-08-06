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Több tízezer nyugdíjas nem tudja igazolni magát ezen a héten a kormány miatt?

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A Szentkirályi Magyarország elnökén kifogott a kérdés, hogy mely településeken osztottak vizet az idei hőhullámban

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A rekordhőség és a több települést sújtó vízhiány miatt egyre nagyobb felelősség hárul a vállalati világra is a segítségnyújtásban. Míg a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Aqua Lorenzo Kft. országos akcióban több mint 300 ezer palack ásványvizet ajánlott fel a rászorulóknak, addig a magát piacvezető ásványvízgyártóként meghatározó Szentkirályi Magyarország esetében egyelőre csak a szentendrei, 25 ezer literes adományozás ismert. Bár Balogh Levente lapunknak azt írta, hogy idén összesen mintegy 200 ezer liter ásványvíz kiosztását tervezik, arra már nem adott konkrét választ, hogy Szentendrén kívül más településeken is segítettek-e.

Kárpáti András
2026. 08. 06. 10:52
Forrás: Facebook
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A nagy hátrarc

Ismert, nagy port kavart a hazai közéletben a választások előtt pár nappal, hogy Balogh Levente nyíltan beállt a Tisza Párt támogatói közé. A Szentkirályi ásványvíz tulajdonosa néhány nappal a választás előtt arra panaszkodott, Orbán Viktor kivezetné Magyarországot az Európai Unióból. 

Az sem mellékes, hogy összesen 6,3 milliárd forintot kapott két projektre Balogh Levente az államtól a Fidesz-kormányok alatt.

  • 4,2 milliárdos keretösszegből 2,5 milliárdot hívott le HIPA-támogatásból,
  • valamint 2025-ben 3,8 milliárd forintot kapott a Pepsi magyarországi gyártásához.

Ekkor még támogatója volt a kormányzatnak, ahogy az előtte lévő 15 évben is. Mint ahogyan a választás után egy héttel úgy magyarázkodott: „2010-ben még támogatója voltam a Fidesznek, hogy Gyurcsány Ferencet leváltsák”. A kijelentés egyébként azért meglepő, mert egy héttel korábban, a választás napján még azt mondta, „Én nem vagyok fideszes, nem is voltam soha”.

 


 

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