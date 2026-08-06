Cirkusz, tánc és különleges élmények: új kulturális negyed születik

Le Grand Theatre a nagyszabású produkciók új otthonaként látványos cirkuszi és táncelőadásoknak ad teret, ahol minden este több mint 1500 néző merülhet el az előadások világában egy amfiteátrum szerű építményben. Ezen a színpadon fellép - többek között - a Collective XY francia újcirkuszi társulat a Möbius című produkciójával, a Holland Club Guy & Roni, Ausztrália egyik vezető kortárs tánctársulata, az Australasian Dance Collective, a HIIIT és Boris Acket koprodukciója a Bad Nature, ahol a tánc, élőzene és lenyűgöző egyedi színpadi világ találkozik éjfél után. Tizennégy év után egy külön erre az alkalomra készülő produkcióval tér vissza egykori „szülőhelyére”, a Szigetre, a Recirquel társulat, látványos showjukban a kortárs cirkusz, a modern- és street tánc, valamint az elektronikus zene olvad össze egy közös, lüktető univerzummá.

A MOBILIS egy 360°-os szabadtéri hely, ahol a közönség és az előadók közötti határ elmosódik: a nap közös mozgással indul, majd táncelőadások követik egymást, mint pld. Ahmed Ayed tunéziai koreográfus produkciója, az …And Nobody Else, a kanadai Le Patin Libre görkorcsolya produkció, a Wheels & Cello és a francia energiabomba Cie Accrorap – Prelude Out című előadása. Estére pedig közös táncolással zárul a program a sötétedés előtt.

Le DÔME egy új teljesen egyedi tervezésű kupolaszerű, zárt tér, amely nappal intim előadótérként fogadja az előadásokat: Losinformalls (ES) – Perdón, Szeri Viktor (HU) – Fatigue és Oli Mathiesen with Lucy Lynch and Sharvon Mortimer (NZ) - The Butterfly Who Flew Into The Rave. Éjszaka pedig egy minden elemében magával ragadó audiovizuális élményként működik. A 360°-os vetítések és hanginstallációk a látogatókat a tér aktív résztvevőivé teszik.