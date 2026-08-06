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Cirkusz, tánc és különleges élmények: új kulturális negyed születik

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A Sziget neve sokak számára egyet jelent a nemzetközi könnyűzenei sztárokkal, ám az utóbbi években egyre inkább kérdés, hogy a változó zenei kínálat mellett mi az, ami még érdekessé teheti a fesztivált. Talán éppen azok a művészeti programok, amelyek nem a slágerlistákról érkeznek: az idei évben a szervezők a kortárs cirkusz, a tánc és az összművészeti produkciók világát helyezik előtérbe a Jardin des Arts, azaz a Művészetek Kertje segítségével.

Ménes Márta
2026. 08. 06. 10:24
Forrás: Collective XY: Möbius - ©Christophe Raynaud De Lage
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Le Grand Theatre a nagyszabású produkciók új otthonaként látványos cirkuszi és táncelőadásoknak ad teret, ahol minden este több mint 1500 néző merülhet el az előadások világában egy amfiteátrum szerű építményben. Ezen a színpadon fellép - többek között - a Collective XY francia újcirkuszi társulat a Möbius című produkciójával, a Holland Club Guy & Roni, Ausztrália egyik vezető kortárs tánctársulata, az Australasian Dance Collective, a HIIIT és Boris Acket koprodukciója a Bad Nature, ahol a tánc, élőzene és lenyűgöző egyedi színpadi világ találkozik éjfél után. Tizennégy év után egy külön erre az alkalomra készülő produkcióval tér vissza egykori „szülőhelyére”, a Szigetre, a Recirquel társulat, látványos showjukban a kortárs cirkusz, a modern- és street tánc, valamint az elektronikus zene olvad össze egy közös, lüktető univerzummá. 

A MOBILIS egy 360°-os szabadtéri hely, ahol a közönség és az előadók közötti határ elmosódik: a nap közös mozgással indul, majd táncelőadások követik egymást, mint pld. Ahmed Ayed tunéziai koreográfus produkciója, az …And Nobody Else, a kanadai Le Patin Libre görkorcsolya produkció, a Wheels & Cello és a francia energiabomba Cie Accrorap – Prelude Out című előadása. Estére pedig közös táncolással zárul a program a sötétedés előtt.

Le DÔME egy új teljesen egyedi tervezésű kupolaszerű, zárt tér, amely nappal intim előadótérként fogadja az előadásokat: Losinformalls (ES) – Perdón, Szeri Viktor (HU) – Fatigue és Oli Mathiesen with Lucy Lynch and Sharvon Mortimer (NZ) - The Butterfly Who Flew Into The Rave. Éjszaka pedig egy minden elemében magával ragadó audiovizuális élményként működik. A 360°-os vetítések és hanginstallációk a látogatókat a tér aktív résztvevőivé teszik.

Egy új felépítménybe költözik a The Joker, ahol nappal társasjátékok és közösségi aktivitások, este pedig alternatív stand-up, humor- és bűvész produkciók szórakoztatják a fesztiválozókat. A programban olyan híres fellepők jelennek meg, mint Siegfried & Joy (DE) és Gabriella Leister (USA). Idén először magyar nyelvű humoristák is színpadra lépnek, a Dumaszínházzal együttműködésben. Visszatér Tom Cassani (UK) kortárs bűvész, a helyszín saját ‘dzsókere’, aki különleges akciókkal fogadja a bátor látogatókat egész héten. Éjféltől pedig minden este új műsorral mutatkozik be a Midnight Circus Cabaret látványos cirkuszi előadása.

A cirkuszművészet kiemelt szerepet kap idén is a Szigeten. A Cirque du Sziget helyszínén, az előadások mellett workshopok, interaktív elemek és kisebb performanszok teszik lehetővé, hogy a látogatók aktívan kapcsolódjanak a cirkuszi világhoz. A műsorban pedig olyan társulatok mutatkoznak be, mint a Tridicolous (DE), az Alta Gama (FR) illetve a Race Horse Company (FIN).

 

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