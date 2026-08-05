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Öt elfelejtett sci-fi, amit mindenképpen látni kell –  Az időcsavar + videó

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Egy intelligens időutazós thriller, amely jóval több figyelmet érdemelt volna.

Csépányi Balázs
2026. 08. 05. 18:30
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Bemutattuk A Sorsügynökséget, a Gattacát, a K–PAX – A belső bolygót és a Looper – A jövő gyilkosát. Sorozatunk zárásaként egy különleges időutazós thriller következik, amely egyszerre izgalmas és gondolatébresztő: Az időcsavar.

Az időcsavar – Egyetlen hiba, amely mindent megváltoztat

Az 1997-ben bemutatott Az időcsavar (Retroactive) azok közé a filmek közé tartozik, amelyek sokkal nagyobb figyelmet érdemeltek volna. A történet az időutazás jól ismert témáját dolgozza fel, ám nem grandiózus látványvilággal vagy bonyolult tudományos magyarázatokkal, hanem feszült thrillerként közelíti meg.

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Az események egyre veszélyesebb irányt vesznek - Fotó: Mafab.hu

A filmet Louis Morneau rendezte, a forgatókönyvet Phillip Badger írta. A történet főhőse Karen Warren pszichológus, aki egy texasi országúton tanúja lesz egy végzetes konfliktusnak. Menekülése során egy különc tudós laboratóriumába jut, ahol egy kísérleti időgép segítségével lehetőséget kap arra, hogy visszatérjen néhány órával korábbra, és megakadályozza a tragédiát.

Csakhogy minden újabb próbálkozás váratlan következményekkel jár. Az események egyre veszélyesebb irányt vesznek, és Karen rádöbben, hogy a múlt megváltoztatása korántsem olyan egyszerű, mint gondolta.

sci-fi
A forgatás nagyrészt Texas sivatagos vidékein zajlott - Fotó: Mafab.hu

A főszerepben Kylie Travis látható, partnerei James Belushi, Frank Whaley, Jesse Borrego és M. Emmet Walsh. James Belushi különösen emlékezetes alakítást nyújt a kiszámíthatatlan Frank karakterében, aki egyszerre karizmatikus és félelmetes.

A film zenéjét Tim Truman szerezte. A feszült, elektronikával átszőtt filmzene végig erősíti a thriller hangulatát, miközben ügyesen követi az időhurkok egyre fokozódó feszültségét.

Érdekességek és kulisszatitkok

  • A film alapötlete rendkívül egyszerű, mégis hatásos: mi történik, ha valaki újra és újra visszatérhet ugyanabba a pillanatba, de minden apró változtatás teljesen új eseménysort indít el?
  • A Retroactive jóval az olyan sikerfilmek előtt foglalkozott az időhurkok és az alternatív eseményláncok témájával, mint a Forráskód vagy A holnap határa. Emiatt sok rajongó szerint méltatlanul háttérbe szorult, pedig több későbbi időutazós thrillerhez is hasonló ötleteket vonultat fel.
sci-fi
A film az évek során kultikus státuszra tett szert az időutazós science fiction rajongói között - Fotó: Mafab.hu
  • A forgatás nagyrészt Texas sivatagos vidékein zajlott. A kihalt utak és az elszigetelt helyszínek hozzájárulnak ahhoz a nyomasztó érzéshez, hogy a szereplőknek nincs hová menekülniük.
  • James Belushi számára is szokatlan szerep volt Frank figurája. A színész korábban főként vígjátékokból volt ismert, itt azonban egy kiszámíthatatlan, erőszakos karaktert alakít, amely sokak szerint pályafutása egyik legjobb drámai teljesítménye.
  • A film az évek során kultikus státuszra tett szert az időutazós science fiction rajongói között. Bár a mozikban nem aratott átütő sikert, videón és televíziós vetítéseken fokozatosan megtalálta a közönségét.

Miért érdemes megnézni?

Az időcsavar nem a látványos speciális effektusokra épít, hanem arra az izgalmas kérdésre, hogy vajon kijavíthatók-e a múlt hibái anélkül, hogy még nagyobb bajt okoznánk.

A feszes tempó, a jól felépített feszültség és James Belushi meglepően erős alakítása miatt a film ma is élvezetes. Az időutazás itt nem puszta látványelem, hanem a történet mozgatórugója, amely minden újabb fordulattal egyre magasabbra emeli a tétet.

sci-fi
Azoknak ajánljuk, akik szeretik a gondolatébresztő thrillereket - Fotó: Mafab.hu

Azoknak ajánljuk, akik szeretik a gondolatébresztő thrillereket, az időparadoxonokkal játszó science fiction filmeket és a kis költségvetésből készült, mégis ötletes alkotásokat. Az időcsavar remek példája annak, hogy egy jó történet sokszor többet ér a legdrágább látványeffekteknél.

Sorozatunkban a Sorsügynökség a szabad akaratot, a Gattaca a genetikai meghatározottságot, a K–PAX – A belső bolygó a hit és a valóság kapcsolatát, a Looper – A jövő gyilkosa pedig az időutazás erkölcsi dilemmáit állította középpontba. Az időcsavar méltó lezárása ennek az ötösnek: feszült, intelligens és máig méltatlanul alulértékelt science fiction, amelyet minden műfajkedvelőnek érdemes egyszer látnia.

Véget ért sci-fi válogatásunk, de jövő héten újabb filmes utazásra indulunk: ezúttal öt méltatlanul elfeledett thrillert ajánlunk, amelyek minden filmrajongó figyelmét megérdemlik.

Borítókép: A feszes tempó, a jól felépített feszültség és James Belushi meglepően erős alakítása miatt a film ma is élvezetes. (Fotó: Facebook)

 

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