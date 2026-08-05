Az időcsavar – Egyetlen hiba, amely mindent megváltoztat
Az 1997-ben bemutatott Az időcsavar (Retroactive) azok közé a filmek közé tartozik, amelyek sokkal nagyobb figyelmet érdemeltek volna. A történet az időutazás jól ismert témáját dolgozza fel, ám nem grandiózus látványvilággal vagy bonyolult tudományos magyarázatokkal, hanem feszült thrillerként közelíti meg.
A filmet Louis Morneau rendezte, a forgatókönyvet Phillip Badger írta. A történet főhőse Karen Warren pszichológus, aki egy texasi országúton tanúja lesz egy végzetes konfliktusnak. Menekülése során egy különc tudós laboratóriumába jut, ahol egy kísérleti időgép segítségével lehetőséget kap arra, hogy visszatérjen néhány órával korábbra, és megakadályozza a tragédiát.
Csakhogy minden újabb próbálkozás váratlan következményekkel jár. Az események egyre veszélyesebb irányt vesznek, és Karen rádöbben, hogy a múlt megváltoztatása korántsem olyan egyszerű, mint gondolta.
A film zenéjét Tim Truman szerezte. A feszült, elektronikával átszőtt filmzene végig erősíti a thriller hangulatát, miközben ügyesen követi az időhurkok egyre fokozódó feszültségét.
Érdekességek és kulisszatitkok
A film alapötlete rendkívül egyszerű, mégis hatásos: mi történik, ha valaki újra és újra visszatérhet ugyanabba a pillanatba, de minden apró változtatás teljesen új eseménysort indít el?
A Retroactive jóval az olyan sikerfilmek előtt foglalkozott az időhurkok és az alternatív eseményláncok témájával, mint a Forráskód vagy A holnap határa. Emiatt sok rajongó szerint méltatlanul háttérbe szorult, pedig több későbbi időutazós thrillerhez is hasonló ötleteket vonultat fel.
A forgatás nagyrészt Texas sivatagos vidékein zajlott. A kihalt utak és az elszigetelt helyszínek hozzájárulnak ahhoz a nyomasztó érzéshez, hogy a szereplőknek nincs hová menekülniük.
James Belushi számára is szokatlan szerep volt Frank figurája. A színész korábban főként vígjátékokból volt ismert, itt azonban egy kiszámíthatatlan, erőszakos karaktert alakít, amely sokak szerint pályafutása egyik legjobb drámai teljesítménye.
A film az évek során kultikus státuszra tett szert az időutazós science fiction rajongói között. Bár a mozikban nem aratott átütő sikert, videón és televíziós vetítéseken fokozatosan megtalálta a közönségét.
Miért érdemes megnézni?
Az időcsavar nem a látványos speciális effektusokra épít, hanem arra az izgalmas kérdésre, hogy vajon kijavíthatók-e a múlt hibái anélkül, hogy még nagyobb bajt okoznánk.
A feszes tempó, a jól felépített feszültség és James Belushi meglepően erős alakítása miatt a film ma is élvezetes. Az időutazás itt nem puszta látványelem, hanem a történet mozgatórugója, amely minden újabb fordulattal egyre magasabbra emeli a tétet.
Azoknak ajánljuk, akik szeretik a gondolatébresztő thrillereket, az időparadoxonokkal játszó science fiction filmeket és a kis költségvetésből készült, mégis ötletes alkotásokat. Az időcsavar remek példája annak, hogy egy jó történet sokszor többet ér a legdrágább látványeffekteknél.
Sorozatunkban a Sorsügynökség a szabad akaratot, a Gattaca a genetikai meghatározottságot, a K–PAX – A belső bolygó a hit és a valóság kapcsolatát, a Looper – A jövő gyilkosa pedig az időutazás erkölcsi dilemmáit állította középpontba. Az időcsavar méltó lezárása ennek az ötösnek: feszült, intelligens és máig méltatlanul alulértékelt science fiction, amelyet minden műfajkedvelőnek érdemes egyszer látnia.
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