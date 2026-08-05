Bemutattuk A Sorsügynökséget, a Gattacát, a K–PAX – A belső bolygót és a Looper – A jövő gyilkosát. Sorozatunk zárásaként egy különleges időutazós thriller következik, amely egyszerre izgalmas és gondolatébresztő: Az időcsavar.

Az időcsavar – Egyetlen hiba, amely mindent megváltoztat

Az 1997-ben bemutatott Az időcsavar (Retroactive) azok közé a filmek közé tartozik, amelyek sokkal nagyobb figyelmet érdemeltek volna. A történet az időutazás jól ismert témáját dolgozza fel, ám nem grandiózus látványvilággal vagy bonyolult tudományos magyarázatokkal, hanem feszült thrillerként közelíti meg.

Az események egyre veszélyesebb irányt vesznek - Fotó: Mafab.hu

A filmet Louis Morneau rendezte, a forgatókönyvet Phillip Badger írta. A történet főhőse Karen Warren pszichológus, aki egy texasi országúton tanúja lesz egy végzetes konfliktusnak. Menekülése során egy különc tudós laboratóriumába jut, ahol egy kísérleti időgép segítségével lehetőséget kap arra, hogy visszatérjen néhány órával korábbra, és megakadályozza a tragédiát.