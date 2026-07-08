Öt elfelejtett sci-fi, amit mindenképpen látni kell – Sorsügynökség + videó

A Sorsügynökség – Ki irányítja valójában az életünket?

A 2011-ben bemutatott Sorsügynökség (The Adjustment Bureau) ritka darabja a science fictionnek. Egyszerre romantikus történet, összeesküvés-thriller és filozófiai gondolatkísérlet arról, vajon valóban mi irányítjuk-e a saját életünket, vagy minden lépésünk előre meg van írva.

A film rendezője és forgatókönyvírója George Nolfi, aki Philip K. Dick azonos című novellájából (Adjustment Team) készítette az adaptációt. Dick neve garancia a különleges alapötletekre: művei alapján készült többek között a Szárnyas fejvadász, a Különvélemény, az Emlékmás és a Kamera által homályosan is.

Philip K. Dick műve csupán néhány oldalas, George Nolfi jelentősen kibővítette a történetet - Fotó: Mafab.hu

A történet főhőse David Norris, egy fiatal és ambiciózus politikus, akit Matt Damon alakít. Egy váratlan találkozás során beleszeret Elise Sellasba, akit Emily Blunt játszik. A kapcsolatukat azonban egy titokzatos szervezet próbálja mindenáron megakadályozni. David hamar rájön, hogy a világ eseményeit láthatatlan ügynökök irányítják, akik egy előre megírt terv szerint alakítják az emberek sorsát.

A főbb szerepekben Matt Damon és Emily Blunt mellett Anthony Mackie, John Slattery, Michael Kelly és Terence Stamp is látható.

A zenét Thomas Newman szerezte, akinek visszafogott, érzelmes dallamai tökéletesen támogatják a film egyszerre romantikus és misztikus hangulatát.

Érdekességek és kulisszatitkok

A film alapjául szolgáló novella 1954-ben jelent meg, és már akkor olyan kérdéseket vetett fel, amelyek ma talán aktuálisabbak, mint valaha: létezik-e szabad akarat, vagy életünk minden fontos döntése előre meghatározott?