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Öt elfelejtett sci-fi, amit mindenképpen látni kell – Sorsügynökség + videó

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Létezhet-e igaz szerelem, ha valaki mindenáron át akarja írni a sorsunkat? A Sorsügynökség egyszerre romantikus thriller és gondolatébresztő sci-fi, amely méltó nyitánya új sorozatunknak.

Csépányi Balázs
2026. 07. 08. 18:30
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A Sorsügynökség – Ki irányítja valójában az életünket?

A 2011-ben bemutatott Sorsügynökség (The Adjustment Bureau) ritka darabja a science fictionnek. Egyszerre romantikus történet, összeesküvés-thriller és filozófiai gondolatkísérlet arról, vajon valóban mi irányítjuk-e a saját életünket, vagy minden lépésünk előre meg van írva.

A film rendezője és forgatókönyvírója George Nolfi, aki Philip K. Dick azonos című novellájából (Adjustment Team) készítette az adaptációt. Dick neve garancia a különleges alapötletekre: művei alapján készült többek között a Szárnyas fejvadász, a Különvélemény, az Emlékmás és a Kamera által homályosan is.

sci-fi, sorsügynökség
Philip K. Dick műve csupán néhány oldalas, George Nolfi jelentősen kibővítette a történetet - Fotó: Mafab.hu

A történet főhőse David Norris, egy fiatal és ambiciózus politikus, akit Matt Damon alakít. Egy váratlan találkozás során beleszeret Elise Sellasba, akit Emily Blunt játszik. A kapcsolatukat azonban egy titokzatos szervezet próbálja mindenáron megakadályozni. David hamar rájön, hogy a világ eseményeit láthatatlan ügynökök irányítják, akik egy előre megírt terv szerint alakítják az emberek sorsát.

A főbb szerepekben Matt Damon és Emily Blunt mellett Anthony Mackie, John Slattery, Michael Kelly és Terence Stamp is látható.

A zenét Thomas Newman szerezte, akinek visszafogott, érzelmes dallamai tökéletesen támogatják a film egyszerre romantikus és misztikus hangulatát.

Érdekességek és kulisszatitkok

A film alapjául szolgáló novella 1954-ben jelent meg, és már akkor olyan kérdéseket vetett fel, amelyek ma talán aktuálisabbak, mint valaha: létezik-e szabad akarat, vagy életünk minden fontos döntése előre meghatározott?

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A film egyik legnagyobb erőssége Matt Damon és Emily Blunt kémiája - Fotó: UIP

Bár Philip K. Dick műve csupán néhány oldalas, George Nolfi jelentősen kibővítette a történetet. A romantikus szál például szinte teljes egészében a film kedvéért kapott hangsúlyos szerepet.

A New Yorkban forgatott jelenetek különleges vizuális ötletei közül kiemelkednek azok a jelenetek, amikor az ügynökök egyszerű ajtókon keresztül pillanatok alatt a város egyik pontjáról a másikra jutnak. Ez a megoldás egyszerre praktikus filmes trükk és emlékezetes sci-fi ötlet.

A film egyik legnagyobb erőssége Matt Damon és Emily Blunt kémiája. Több kritikus szerint éppen az ő hiteles játékuk teszi igazán átélhetővé a történetet, hiszen a látványos sci-fi elemek mögött valójában egy szerelmi történet áll.

Terence Stamp karaktere, Thompson egyfajta modern végrehajtóként jelenik meg: higgadt, kimért és félelmetes, miközben végig azt állítja, hogy minden, amit tesz, az emberiség érdekét szolgálja.

Miért érdemes megnézni?

A Sorsügynökség azoknak a sci-fiknek a sorába tartozik, amelyek nem a speciális effektekkel akarják lenyűgözni a nézőt, hanem egy erős alapötlettel. Olyan kérdéseket vet fel, amelyek még a stáblista után is gondolkodásra késztetnek: valóban szabadon döntünk, vagy csak azt hisszük? Mi fontosabb: a saját boldogságunk vagy az a szerep, amelyet a világ szán nekünk?

A film alapjául szolgáló novella 1954-ben jelent meg - Fotó: UIP

A film különösen ajánlható azoknak, akik szeretik az intelligens science fictiont, valamint a romantikus történeteket, amelyek nem a megszokott sémákat követik. Matt Damon és Emily Blunt párosa kiváló, a történet végig feszes marad, miközben a filozófiai mondanivaló soha nem nyomja el a szórakoztatást.

Sorozatunk első választása jól mutatja, hogy a science fiction nem csupán a jövőről szól, hanem rólunk is. 

A Sorsügynökség egyszerre izgalmas thriller, megható szerelmi történet és elgondolkodtató sci-fi, amely méltán érdemli meg, hogy újra felfedezzék azok is, akik eddig elkerülték.

Borítókép: Matt Damon és Emily Blunt párosa kiváló, a történet végig feszes marad (Fotó: UIP)

 

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