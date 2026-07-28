Rendkívüli

A Bokros-csomagnál is nagyobb pusztítás jöhet – így szivattyúznák külföldre a megszorításokkal a magyarok pénzét

tisza pártszűcs gáborveiszer alindanémeth balázsMagyar Péter

Összeomlóban Magyar Péter államfő-castingja, újabb jelölt utasította vissza a kormányfőt

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Újabb név került le Magyar Péter lehetséges államfőjelöltjeinek listájáról. Miután korábban más felmerült személyek sem vállalták a felkérést, Romsics Ignác is jelezte, hogy nem kíván köztársasági elnök lenni, így továbbra sem tudni, kit jelöl a Tisza Párt a posztra.

Gábor Márton
2026. 07. 28. 15:07
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az államfő személye azért is kiemelt jelentőségű, mert az új köztársasági elnököt augusztus 18-ig kell megválasztania az Országgyűlésnek.

 Addig az államfői jogköröket Forsthoffer Ágnes gyakorolja.

Egyelőre így továbbra is nyitott kérdés, kit tud végül jelöltként állítani Magyar Péter és a Tisza Párt. Az azonban jól látható, hogy a felmerült nevek közül egyre többen zárják ki a szerepvállalást, így a jelöltállítás folyamata egyelőre nem a Tisza tervei szerint alakul.

A Polgár Judit-fiaskó 

Miután Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, Magyar Péter azt mondta a közösségi oldalán közzétett videóban, hogy „közösen döntenek” az új államfőről. Másnap azonban megnevezte Polgár Juditot. Az egyeztetés hiánya korábban soha nem látott felzúdulást okozott. 

publi 0722 Magyar Péter és Polgár Judit sakkozik
Polgár Judit mattolta Magyar Pétert. Fotó: Janka Szitas/Facebook/U.S. Embassy Budapest

Polgár Judit Magyar Péter bejelentésének másnapján tudatta, hogy visszautasítja a felkérést. Indoklása szerint nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy vállalja a nemzet újraegyesítését. Kijelentette, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás érte. A bejegyzéshez Magyar Péter is kommentelt, a miniszterelnök szerint sok millió magyar ember nevében mondhatja, hogyha másként, de a jövőben is számítanak Polgár Juditra.

Nem sokkal ezután Magyar Péter egy videóüzenetben reagált. A kormányfő először elismerte, hogy őt terheli a felelősség a kialakult helyzetért és a hibás kommunikációért, majd újabb magyarázkodásba kezdett annak kapcsán, hogy ő soha nem beszélt társadalmi egyeztetésről, csupán javaslatokat kértek az emberektől.

A miniszterelnök Facebook-profilján a kommentelők egy jó része felhördült az egyeztetés hiánya miatt. Volt, aki nem szimpatizált Polgár Judittal, sokan nem tartották őt alkalmasnak. Voltak hozzászólók akik Bárándy Pétert, vagy Hadházy Ákost jelölnék. 

A kommentelésbe szokásához híven a miniszterelnök is beszállt, kizárta, hogy óbaloldali politikust jelölnének, a végzettséget hiányolókat pedig azzal próbálta nyugtatni, hogy Göncz Árpád sem volt jogász.

Valójában egyébként az volt, erre Hont András egy publicista egy továbbosztott posztban hívta fel a figyelmet.

Mindeközben az egyik legnagyobb, a Tisza Párt szavazóit tömörítő Facebook-csoportban kikapcsolták a hozzászólás lehetőségét azon bejegyzéshez, amelyben Magyar Péter köztársasági elnökkel kapcsolatos bejelentését tette. 

A miniszterelnök később egy újabb posztot tett közzé, amelyben már azt mondta, csak neveket kértek az emberektől, de megmondták nekik, hogy a döntést az Országgyűlés hozza meg. Az első kommentben külön meg is erősíti, hogy szó sem volt társadalmi konzultációról.

Valójában azonban a szombati esti videójában hosszan beszélt a közös döntésről.

Ám így is látványosan kezdett kihátrálni Magyar Péter Polgár Judit jelölése mögül, ugyanis a parlamentben mondott napirend előtti felszólalásában egy szóval sem beszélt arról, hogy egyeztetett-e a sakknagymesterrel vagy sem. Ehelyett csak ígérgetésbe kezdett, azt állítva, hogy a következő, az új szabályok szerint megválasztandó köztársasági elnököt hosszas társadalmi egyeztetés, vita fogja megelőzni. A kormányfő arról is beszélt, hogy nem lesz olyan köztársasági elnök, aki mindenkinek megfelel.

Így távolították el Sulyok Tamást

Mint ismert, Magyar Péter miniszterelnök már a választás óta fenyegette a köztársasági elnököt, hogy mondjon le a hivataláról vagy jogi úton távolítják el onnan. Az alaptörvény módosításával a tiszás többség pedig megbuktatta Sulyok Tamás államfőt. Emellett a választójogot is súlyosan korlátozza a javaslat, ugyanis 12 évben maximalizálták, hogy egy ember mennyi ideig lehet parlamenti képviselő. Ezzel a Fidesz–KDNP és a Mi Hazánk politikusainak a felét meggátolják abban, hogy 2030 után ismét képviselők lehessenek.

Magyar Péter már a választás utáni nemzetközi sajtótájékoztatóján lemondásra szólította a hivatalban lévő köztársasági elnököt és több olyan közjogi méltóságot és közjogi tisztségviselőt, akik szerinte a korábbi rendszer működéséhez kötődnek. Később Magyar Péter május 31-ig kérte önkéntes távozását az államfőnek és a közjogi vezetőknek. 

Kritikák kereszttüzében a kormány

Megjegyzendő, hogy több hazai és nemzetközi jogvédő szervezet, valamint alkotmányjogász fogalmazott meg kritikát az alaptörvény-módosítással kapcsolatban. A Human Rights Watch közleményében arra figyelmeztetett, hogy az alaptörvény 17. módosításának gyors elfogadása veszélyeztetheti a jogállamiság helyreállítását célzó folyamatot. A szervezet szerint ugyan legitim cél lehet a korábbi kormányzás alatt kialakult intézményi problémák kezelése, azonban ennek során is tiszteletben kell tartani a jogállami garanciákat és a megfelelő eljárási szabályokat.

Hack Péter alkotmányjogász, korábbi SZDSZ-es politikus is kritikákat fogalmazott meg a kormány terveivel kapcsolatban. 

1950, az Emberi Jogok Európai Egyezményének elfogadása óta Európában nem fordult elő, hogy köztársasági elnököt úgy mozdítsanak el hivatalából, ahogyan az Országgyűlés a jelenleg hivatalban lévő magyar köztársasági elnök elmozdítását tervezi

– mutatott rá. Hack szerint az esemény rendkívülisége éppen ezért indokolja néhány kérdés megfogalmazását, és azok megválaszolását is, amelyeket a döntéshozóknak címezve tett fel a közösségi oldalán.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

ifj. Lomnici Zoltán
idezojelekalkotmánybíróság

Az új alkotmánybíró miért illegitim?

ifj. Lomnici Zoltán avatarja

Kérdés, hogy Sonnevend esetében beszélhetünk-e egyáltalán erkölcsi tartásról – vagy csupán egy jól időzített jutalomról, amely a jog minimumán is átlép.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu