Összeomlóban Magyar Péter államfő-castingja, újabb jelölt utasította vissza a kormányfőt

Az államfő személye azért is kiemelt jelentőségű, mert az új köztársasági elnököt augusztus 18-ig kell megválasztania az Országgyűlésnek.

Addig az államfői jogköröket Forsthoffer Ágnes gyakorolja.

Egyelőre így továbbra is nyitott kérdés, kit tud végül jelöltként állítani Magyar Péter és a Tisza Párt. Az azonban jól látható, hogy a felmerült nevek közül egyre többen zárják ki a szerepvállalást, így a jelöltállítás folyamata egyelőre nem a Tisza tervei szerint alakul.

A Polgár Judit-fiaskó

Miután Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, Magyar Péter azt mondta a közösségi oldalán közzétett videóban, hogy „közösen döntenek” az új államfőről. Másnap azonban megnevezte Polgár Juditot. Az egyeztetés hiánya korábban soha nem látott felzúdulást okozott.

Polgár Judit mattolta Magyar Pétert. Fotó: Janka Szitas/Facebook/U.S. Embassy Budapest

Polgár Judit Magyar Péter bejelentésének másnapján tudatta, hogy visszautasítja a felkérést. Indoklása szerint nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy vállalja a nemzet újraegyesítését. Kijelentette, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás érte. A bejegyzéshez Magyar Péter is kommentelt, a miniszterelnök szerint sok millió magyar ember nevében mondhatja, hogyha másként, de a jövőben is számítanak Polgár Juditra.

Nem sokkal ezután Magyar Péter egy videóüzenetben reagált. A kormányfő először elismerte, hogy őt terheli a felelősség a kialakult helyzetért és a hibás kommunikációért, majd újabb magyarázkodásba kezdett annak kapcsán, hogy ő soha nem beszélt társadalmi egyeztetésről, csupán javaslatokat kértek az emberektől.

A miniszterelnök Facebook-profilján a kommentelők egy jó része felhördült az egyeztetés hiánya miatt. Volt, aki nem szimpatizált Polgár Judittal, sokan nem tartották őt alkalmasnak. Voltak hozzászólók akik Bárándy Pétert, vagy Hadházy Ákost jelölnék.

A kommentelésbe szokásához híven a miniszterelnök is beszállt, kizárta, hogy óbaloldali politikust jelölnének, a végzettséget hiányolókat pedig azzal próbálta nyugtatni, hogy Göncz Árpád sem volt jogász.

Valójában egyébként az volt, erre Hont András egy publicista egy továbbosztott posztban hívta fel a figyelmet.