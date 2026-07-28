Összeomlóban Magyar Péter államfő-castingja, újabb jelölt utasította vissza a kormányfőt

Az államfő személye azért is kiemelt jelentőségű, mert az új köztársasági elnököt augusztus 18-ig kell megválasztania az Országgyűlésnek.
Addig az államfői jogköröket Forsthoffer Ágnes gyakorolja.
Egyelőre így továbbra is nyitott kérdés, kit tud végül jelöltként állítani Magyar Péter és a Tisza Párt. Az azonban jól látható, hogy a felmerült nevek közül egyre többen zárják ki a szerepvállalást, így a jelöltállítás folyamata egyelőre nem a Tisza tervei szerint alakul.
A Polgár Judit-fiaskó
Miután Sulyok Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását, Magyar Péter azt mondta a közösségi oldalán közzétett videóban, hogy „közösen döntenek” az új államfőről. Másnap azonban megnevezte Polgár Juditot. Az egyeztetés hiánya korábban soha nem látott felzúdulást okozott.
Polgár Judit Magyar Péter bejelentésének másnapján tudatta, hogy visszautasítja a felkérést. Indoklása szerint nem érez elég erőt magában ahhoz, hogy vállalja a nemzet újraegyesítését. Kijelentette, élete megtiszteltetésének tartja a kezdeményezők felkérését a köztársasági elnöki pozícióra, rendkívül hálás érte. A bejegyzéshez Magyar Péter is kommentelt, a miniszterelnök szerint sok millió magyar ember nevében mondhatja, hogyha másként, de a jövőben is számítanak Polgár Juditra.
Nem sokkal ezután Magyar Péter egy videóüzenetben reagált. A kormányfő először elismerte, hogy őt terheli a felelősség a kialakult helyzetért és a hibás kommunikációért, majd újabb magyarázkodásba kezdett annak kapcsán, hogy ő soha nem beszélt társadalmi egyeztetésről, csupán javaslatokat kértek az emberektől.
A miniszterelnök Facebook-profilján a kommentelők egy jó része felhördült az egyeztetés hiánya miatt. Volt, aki nem szimpatizált Polgár Judittal, sokan nem tartották őt alkalmasnak. Voltak hozzászólók akik Bárándy Pétert, vagy Hadházy Ákost jelölnék.
A kommentelésbe szokásához híven a miniszterelnök is beszállt, kizárta, hogy óbaloldali politikust jelölnének, a végzettséget hiányolókat pedig azzal próbálta nyugtatni, hogy Göncz Árpád sem volt jogász.
Valójában egyébként az volt, erre Hont András egy publicista egy továbbosztott posztban hívta fel a figyelmet.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!