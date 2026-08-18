Akcióba lendültek Ruff Bálinték, térképre pakolták a civil szervezeteket

A nagyhalak mellett a helyi sportklubok, horgászegyesületek is terítékre kerültek

Ruff Bálinték listáján az első 10 helyen szereplő egyesület egyébként milliárdos összegekhez jutott 2022 óta. Van közöttük olyan kekva is, amit azóta már meg is szüntetett a miniszterelnökség.

A tíz legmagasabb összeghez jutó egyesület. Fotó: Képernyőkép

Velük együtt viszont minden helyi sportegyesület, vagy bármilyen civil kezdeményezés is a listára és a térképre került, akik állami pénzhez jutottak. Vannak olyanok is, akik 10 ezer forintot kaptak, de olyanok is, akiknek a nevük mellett mínuszos szám szerepel. A térkép és a lista értelmezését mindenki elvégezheti a kormány weboldalán.

Borítókép: Ruff Bálint (Fotó: Ladóczki Balázs)