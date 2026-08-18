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Akcióba lendültek Ruff Bálinték, térképre pakolták a civil szervezeteket

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A Tisza-kormány nyilvános térképen gyűjtötte össze annak a csaknem húszezer civil szervezetnek az adatait, amelyek 2022 óta állami támogatásban részesültek. A Ruff Bálint vezette Miniszterelnökség a közel 400 milliárd forintos támogatási összeget az előző kormány elszámoltatásának kontextusába helyezte, a közzétételt pedig erősen politikai hangvételű magyarázattal indokolta. Cinikusan azt is megjegyezték: nem akarnak megbélyegezni senkit.

Kárpáti András
2026. 08. 18. 11:21
Ruff Bálint (Fotó: Ladóczki Balázs)
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Ruff Bálinték listáján az első 10 helyen szereplő egyesület egyébként milliárdos összegekhez jutott 2022 óta. Van közöttük olyan kekva is, amit azóta már meg is szüntetett a miniszterelnökség. 

A tíz legmagasabb összeghez jutó egyesület. Fotó: Képernyőkép

Velük együtt viszont minden helyi sportegyesület, vagy bármilyen civil kezdeményezés is a listára és a térképre került, akik állami pénzhez jutottak. Vannak olyanok is, akik 10 ezer forintot kaptak, de olyanok is, akiknek a nevük mellett mínuszos szám szerepel. A térkép és a lista értelmezését mindenki elvégezheti a kormány weboldalán. 

Borítókép: Ruff Bálint (Fotó: Ladóczki Balázs)

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