Terrorgyanús rajtaütés Nagy-Britanniában

Akit a terrorizmus ellenes törvény alapján tartóztatnak le akár 14 napon át is őrizetben tartható vádemelés nélkül.
Borítókép: Rendőr a Fairford légibázis bejáratánál (Fotó: JUSTIN TALLIS)
Akit a terrorizmus ellenes törvény alapján tartóztatnak le akár 14 napon át is őrizetben tartható vádemelés nélkül.
Borítókép: Rendőr a Fairford légibázis bejáratánál (Fotó: JUSTIN TALLIS)
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.